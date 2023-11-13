Antalya'da internet üzerinden dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı

Antalya'da siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Antalya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 müştekinin internet üzerinden sahte forklift ilanları ile toplam 1 milyon 100 bin lira dolandırıldıkları şikayetine ilişkin teknik takip ve fiziki çalışmalarda 8 şüphelinin Antalya'da, 1 şüphelinin ise Mersin'de ikamet ettiğini belirledi.

Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız silah, silaha ait şarjör ve fişekler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 diz üstü bilgisayar, 1 tablet, 9 telefon, 6 sim kart, 1 sabit disk ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve ziynet eşyasına el konuldu.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.