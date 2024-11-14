Üye Girişi
Haberler

Antalya'da İnternet Üzerinden Dolandırıcılık Operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da İnternet Üzerinden Dolandırıcılık Operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu, sahte internet siteleriyle dolandırıcılık yapan 35 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmalara ait web sitelerini taklit ederek sahte siteyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 35 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmalara ait web sitelerinin gerçeğini taklit edip sahte sitelerini kurarak müşteki şahısları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda 35 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 4 şahsın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranma kaydının olduğu, 3 şahsın da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı

 Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada? Masterchef 14 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta? MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI! Mike Tyson-Jake Paul boks maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar? Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı! TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? 13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.