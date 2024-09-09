Üye Girişi
Haberler

Antalya'da inşaatta hayatını kaybeden adam

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir inşaatta çalışan adam, arkadaşını ziyarete geldiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın şüpheli ölüm olma ihtimali üzerine polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşının yanına ziyarete gelen adam inşaatta hayatını kaybetti.

Olay, Gedik Mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Serik'te bir inşaatta çalışan arkadaşının yanına ziyarete gelen Ufuk Özdemir(49) birdenbire fenalaştı. İnşaat işçileri hareketsiz şekilde yerde yatan Özdemir'in kendine gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, yaptığı incelemede Ufuk Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayın şüpheli ölüm olma ihtimali üzerine inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Ufuk Özdemir'in cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası hastane morguna ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme antalya İnşaat Polis

'Aileye vermeyin' çağrıları vardı! İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

 Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Narin Güran'ın minik tabutu görenleri kahretti

Senin yerin o tabut değil, okul sıraları olmalıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi! Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı? MÜGE ANLI'YA NEDEN DAVA AÇILDI? Müge Anlı neden suçlandı? Müge Anlı konu ile ilgili açıklama yaptı mı? Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?
title