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Antalya'da İnşaatta Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Aksu ilçesinde 22 yaşındaki Ahmet Çekener, 6 katlı bir inşaatın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da 6 katlı bir inşaatın çatısından düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, 22 yaşındaki Ahmet Çekener, 6 katlı inşaatın çatısında dengesini kaybederek birinci kata düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerin, olay yeri incelemesinden sonra, Çekener'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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