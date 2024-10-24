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Antalya'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı

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Antalya'da bir apartmanın tadilatı sırasında çöken asansör iskelesinde bulunan 2 işçi yaralandı. Olay, Aksu Kemerağzı Mahallesi'nde yaşandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın tadilatı sırasında boya yapan ustaların bulunduğu asansör iskelesi çöktü. Kazada iskelede bina dış cephesinde çalışma yapan 2 işçi yaralandı.

Olay saat 15.00 civarında Aksu Kemerağzı Mahallesi, Yaşar Sobutay Bulvarı Perge Mall İş Merkezi arkası bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bulunan bir binanın dış cephe boyasını yaparken bina tadilatı için kurulan iskelenin asansör kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar çöken iskelede çalışma yapan Mithat B. ve Ferit M. isimli boya ustaları düşerek yaralandı. Asansörün çöktüğünü gören çevredeki esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihları ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

Antalya'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa

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