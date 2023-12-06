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Antalya'da İnşaat İşçisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin çatısında çalışırken 21 metreden aşağıya düşen 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin çatısında çalışırken 21 metreden aşağıya düşen 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Ilıca- Kumköy Turizm Bölgesinde Sahil Caddesinde bulunan tadilattaki 5 yıldızlı otelin çatısında yaşandı. Alınan bilgiye göre; çalışmakta olan inşaat işçisi bir anlık dalgınlık sonucunda 21 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ve Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler sevk edildi.

Harun Çetin'in cenazesi Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Osmaniye nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Harun Çetin'in Manavgat Demirciler Mahallesinde ikamet ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Manavgat Antalya Kumköy Antalya Adli Tıp 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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