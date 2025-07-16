Antalya'da İnşaat İşçisi 5. Kattan Düştü, Ağır Yaralandı

Antalya'da İnşaat İşçisi 5. Kattan Düştü, Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa ilçesinde inşaat işçisi Muhammed E.H., 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'nci katından düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Armutçuk Sokak üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaatta çalışan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed E.H., bir anda dengesini kaybedip, 5'inci kattan zemine düştü. Ağır yaralanan işçiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altındı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak

Ankara'da ağır misafir! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.