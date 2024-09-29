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Antalya'da İnşaat İşçileri Konteynerde Yangın Tehlikesi Atlattı

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Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, işçilerin zamanında uyanması sayesinde büyük bir faciaya yol açmadan söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar oluştu ancak yaralanan veya ölen olmadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Gökyüzünü kara dumanların kapladığı yangında işçilerin zamanında dumanları fark ederek konteynerleri terk etmesi faciayı önledi.

Yangın, Serik ilçesi Orta Mahalle Belek Caddesi üzerinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde meydana geldi. Kilometrelerce uzaktan kara dumanların görüldüğü yangında vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, ekipler inceleme başlattı.

Üstlerini giyinmeye dahi vakit bulamadılar

Yangın çıktığını görür görmez çantalarıyla kendilerini dışarıya attıklarını belirten inşaat işçisi Eser Dayan, "Yangın çıktığı anda demirci arkadaşa şalterleri indirmesini ve duman çıktığını söyledim. Bizim konteynerin altında çıktı yangın. Çantamızı indirdik, bir daha çıkamadık konteynere. Üzerimize bile birşey alamadan çıktık. Bugün pazar günü olduğu için işçiler konteynerdeydi. Sonra itfaiyeyi aradık ve onlar da yangına müdahale etti" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik antalya 3-sayfa Yaşam

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