Antalya'da İnşaat Alanında Yangın: Konteynerler Küle Döndü

Antalya'nın Altıntaş Mahallesi'nde bir inşaat alanında işçilerin kullandığı konteynerler yandı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Altıntaş Mahallesi 31102 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, inşaat alanında işçilerin kullandığı bir konteyner yanmaya başladı. Elektrik kontağından çıktığı düşünüler yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçrarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında konteynerler küle dönerken yaralanan olmadığı öğrenildi. - ANTALYA