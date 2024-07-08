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Antalya'da İnşaat Alanında Yangın: 6 Konteyner Küle Döndü

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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangında, işçilerin kullandığı 6 konteyner tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda 600 bin TL maddi zarar oluştu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Antalya'da bir inşaat alanında işçilerin kullandığı konteynerlerde yangın çıkması sonucu 6 konteyner tamamen küle döndü ve 600 bin TL maddi zarar oluştu. Yangın sırasında gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar çevrede paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi 31102 Sokak üzerinde meydana gelen yangında, inşaat alanında işçilerin kullandığı bir konteyner yanmaya başladı. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyürken diğer konteynere de sıçradı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen 6 konteyner küle dönerken, 600 bin TL maddi zarar oluştu. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

"600 bin TL zarar var"

İnşaat sahasının operatörü olan Yıldırım Başbuğ, "Biz yangını sonradan gördük. Yangın elektrik kontağından çıkıyor, hem sıcakların hem de rüzgarın etkisi ile yangın bütün konteynerleri sardı. Her şey 5 dakika içinde oldu. Şu anda 600 bin TL zarar var. İşçilerin eşyaları, buzdolapları. Makineleri, el aletleri ile birlikte 6 tane konteynerimiz yandı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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