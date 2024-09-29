Üye Girişi
Haberler

Antalya'da İmamın Cinayeti Ortaya Çıkarıldı

Antalya'da İmamın Cinayeti Ortaya Çıkarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir kazaya süs verilen olayın ardından eski imam Mustafa Keyik'in cinayete kurban gittiği belirlendi. JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayeti işleyen şüpheliler tutuklandı.

Antalya'da kaza süsü verilmek istenen ancak JASAT timlerinin titiz çalışması ile cinayete kurban gittiği belirlenen imamın çalıntı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.

21 Eylül Cumartesi günü Gündoğmuş Köprülü Mahallesi Hacı Beleni mevkiinde kamyonet kazasında öldüğü süsü verilen eski imam Mustafa Keyik'in kaza değil cinayete kurban gittiği jandarmanın titiz çalışmasıyla ortaya çıkmıştı. Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olayla ilgili araştırmaya başlayan Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri soruşturmayı Melek S. üzerinde yoğunlaştırdı. Eski imam Mustafa Keyik'in genç kızın amcası ve kuzeniyle birlikte kuzeninin babasının evinden çaldıkları tüfekle cinayeti işledikleri belirlendi. Gündoğmuş ilçesinde olayın yaşandığı bölgede ve çevresindeki güvenlik kamerasının olmaması jandarma ekiplerinin işlerini zorlaştırırken ekiplerin özverili ve titiz çalışmaları sonucunda cinayet ortaya çıkarıldı. Şüpheliler ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Cinayet antalya Kurban JASAT Hukuk Kaza Suç

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki İstanbul için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Trabzonspor- Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor- Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });