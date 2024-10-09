Antalya'da İkna Edilen Genç Camdan İndirildi

Antalya'da evinin camına çıkan bir şahıs polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin 3 saatlik uzun uğraşı sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Şahıs zaman zaman görevlilerle sohbet ederken, kimi zaman da kendisini izleyen çevredekilerle sözlü atışmalar yaşadı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 563 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki bir genç, annesiyle tartıştıktan sonra ikametin camına çıktı. Annesi ve apartman sakinlerinin çabalarına rağmen ikametin camından inmedi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler tedbir amaçlı şahsın bulunduğu noktaya şişme yatak açtı. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Genç zaman zaman görevlilerle sohbet ederken, kimi zamanda çevrede kendisini izleyenlere öfkelenerek sözlü atışmalara girdi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik ikna çabasının ardından şahıs bulunduğu yerden indirilerek polis merkezine götürüldü. - ANTALYA