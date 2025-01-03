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Antalya'da İkinci El Eşya Dükkanında Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'da İkinci El Eşya Dükkanında Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Antalya'da bir apartmanın girişindeki ikinci el eşya satan iş yerinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da bir apartmanın girişindeki ikinci el eşya satan iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Bitişikteki 2 binada büyük çapta maddi hasara neden olan yangında kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 Sokak üzerinde dün akşam saat 21.30 sıralarında bir apartmanın girişinde bulunan ikinci el eşya satan iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanı sardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla büyüyen alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye erleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Dumandan etkilenen Ahmet Ö., Lokman Y. ve Mete Durupınar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Durupınar'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kundaklama iddiası

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, bitişikteki 2 binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Apartmanların giriş katında bulunan çamaşırhane ve 2 spotçu dükkanı kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin de yaralanması nedeniyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla geniş çaplı çalışma başlattı.

"Alevler bir anda yükseldi"

Olay anını anlatan bir apartman sakini bir anda alevlerin yükseldiğini belirterek, "Biz içeri girdiğimizde 20 dakika öncesine kadar bir şey yoktu. Dışarı çıktığımızda alev topuydu burası, birden bire parladı alevler. Buranın girişini kapladı, biz sadece buradan çıkabildik. 8 daire ve girişte bulunan 3 dükkan yandı. Bir kişinin vefat ettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu söylediler. Bir anda kaplamıştı burayı, tiner atılmış, benzin dökülmüş gibi. Yangın var çıkın diye bir seste duymadım. Direkt birden parladı" dedi. Yangında zarar gören apartmanda oturan bir başka vatandaş ise, "Ayağım alçıda, ayağım kırık bir şekilde şortla can havliyle dışarı çıktım. 5 dakika sürmedi binayı alevler kapladı" diyerek yangın anını anlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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