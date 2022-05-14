Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu

Antalya'da 2 sokak köpeği ölü halde bulundu.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 2 sokak köpeği ölü halde bulundu. Köpeklerin zehirlendikleri değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Alanya ilçesi Hacımehmetli Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar yayılan kokulardan rahatsızlık duyunca fark edilen olayda farklı noktalarda 2 köpek leşi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, köpekler üzerinde inceleme yaptı. Darp veya yara izi rastlanılmayan köpeklerin zehirlendikleri ihtimali üzerine durulurken, köpeklerden alınan örneklerin sonuçlarına göre ölüm sebepleri kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title