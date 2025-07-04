Antalya'da İki Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Yaralı

Antalya'da İki Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Yaralı
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Serik ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve sürücüleri yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. idaresindeki 07 ATZ 156 plakalı otomobil ile Metin Ö. idaresindeki 07 LN 704 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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