Serik'te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, Fedai K.'nın kullandığı otomobil ile başka bir aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kökez Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fedai K."nın kullandığı 07 ARN 112 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 07 BVN 376 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tofaş marka araç sürücüsü Fedai K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü aracı terk ederek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

