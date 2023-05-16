Antalya'da iki genci hayattan koparan kazada yeni görüntü ortaya çıktı

Antalya'da iki genci hayattan koparan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gençlerin önlerine çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon hakimiyetlerini kaybettikten sonra palmiye ağacına çarptıkları görüldü.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Fatih Terim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Mutlu (19) kontrolünde bulunan 07 ARV 74 motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı Mert Çabuk (19) ağır yaralandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan gençler hastaneye kaldırıldı. Gençler, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

Öte yandan, gençlerin kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin palmiye ağacına çarptığı ve üzerinde bulunan gençlerin düştüğü görüldü. Yapılan incelemelerin ardından kaza anına ait yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde olan gençlerin önlerine çıkan otomobile çarpmamak için önce direksiyon hakimiyetini kaybettikleri ve palmiye ağacına vurarak durdukları görüldü. - ANTALYA