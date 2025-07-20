Antalya'da İcra Memurlarına Av Tüfeği ile Tehdit

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Gazipaşa'da mahkeme kararıyla icra için giden avukat ve icra memurlarına, ev sahibi av tüfeği ile tehditte bulundu. Jandarma, olaya müdahale etti ve zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mahkeme kararıyla bir adrese icraya giden avukat ve icra memuru, iddiaya göre av tüfeğiyle tehdit edildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Macar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahkeme kararı doğrultusunda M.E. (59) isimli şahsın ikametine giden Av. T.Ö.(27) ve İcra Memuru M.D. (31), korku dolu anlar yaşadı. Hakaret içerikli sözlerle memurlara sözlü saldırıda bulunan ev sahibi M.E., iddiaya göre bir de tüfek çekerek görevlileri tehdit etti. Memurlar ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, söz konusu tüfeği şahsın rızasıyla muhafaza altına aldı. Jandarma, olayla ilgili Gazipaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verdi. M.E., savcılığın talimatıyla "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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