Antalya'da içi tütün dolu 33 bin makaron ele geçirildi

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçak sigara üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda 33 bin adet içi tütünle doldurulmuş ve 212 bin 400 adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'da gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

21 Nisan 2022 günü Aksu ilçesinde bulunan bir adreste sigara üretimi için makine kurulduğu ve makaronlara tütün basımı yapılarak sigara üretimi yapıldığı bilgisi elde edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile arama yapıldı.

Aramada; 212 bin 400 adet gümrük kaçağı boş makaron, 33 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 88 kilogram kıyılmış tütün, 40 adet TAPDK bandrolü, 4 adet sigara basma makinası, 2 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan işlem yapıldı. Operasyon anı ise ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa