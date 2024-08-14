Antalya'da Huzurevinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki özel bir huzurevinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 3 huzurevi sakini hastanede tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde özel bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, huzurevi sakinleri binadan tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 3 huzurevi sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - ANTALYA