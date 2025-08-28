Antalya'da Huzur ve Güven İçin Kapsamlı Denetim Uygulamaları

Antalya'da son bir haftada farklı noktalarda eş zamanlı yapılan denetimlerde binlerce şahıs sorgulandı, çok sayıda araca işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamını sağlamak için son bir haftada üç ayrı kapsamlı uygulama gerçekleştirdi. Huzurlu Sahiller Uygulaması'nda 359 şahıs sorgulanırken, 98 araç kontrol edildi. Denetimlerde 4 yoklama kaçağı yakalanırken, gümrük süresi dolmuş 1 araca işlem yapıldı. Ayrıca 15 araca idari para cezası uygulandı. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik uygulamada 2 bin 436 şahıs sorgulandı, 151 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 3 şahsa "dilencilik", 7 şahsa ise "kapalı alanda sigara içmek" nedeniyle idari para cezası kesildi. Ayrıca eksikliklerden dolayı 10 iş yerine tutanak düzenlendi.

Mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslar ve dilencilere yönelik uygulamada ise 975 şahıs sorgulandı, 74 araç kontrol edildi. 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 7 şahsa "Kabahatler kanunu" kapsamında, 2 şahsa da "Çevreyi rahatsız etmek" suçundan cezai işlem yapıldı. - ANTALYA