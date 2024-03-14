Antalya'da 'huzur' uygulamasında 53 aranan şahıs yakalandı

Antalya il genelinde 195 ekip, 540 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 53 aranan şahıs yakalanırken, 34 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, suç faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla, 195 ekip ve 540 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

8 bin 325 kişinin, bin 900 aracın sorgulandığı uygulamada 53 aranan şahıs yakalandı, 34 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ANTALYA