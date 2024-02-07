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Antalya'da Huzur Uygulaması: 25 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Antalya'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 5 bin 387 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 662 araç kontrol edildi, 175 işletme denetlendi, 25 aranan şüpheli yakalandı.

Antalya'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 5 bin 387 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 662 araç kontrol edildi, 175 işletme denetlendi, 25 aranan şüpheli yakalandı.

İl genelinde genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak "huzur Antalya uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında; 5 bin 387 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 662 araç kontrol edildi, 175 işletme denetlendi, 25 aranan şahıs yakalandı, 16 şahsa ve 8 işyerine idari işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi, bir miktar narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Trafik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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