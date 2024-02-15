Antalya'da 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi
Antalya'da 161 ekip ve 402 polisin katılımıyla 78 farklı noktada eşzamanlı olarak 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 7 bin 771 şahıs sorgulandı, bin 365 araç kontrol edildi. Uygulama kapsamında aranan şahıslar yakalandı, idari para cezası uygulandı ve çeşitli suçlara ilişkin ele geçirilen malzemeler bulundu.
Antalya'da 161 ekip 402 polisin katılımıyla 78 farklı noktada eşzamanlı 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada, 7 bin 771 şahıs sorgulandı, bin 365 araç kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 161 ekip 402 personelle kentin 78 farklı noktasında eşzamanlı olarak 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi.
7 bin 771 şahsın sorgulandığı uygulamada, 53 aranan şahıs yakalandı, bin 365 araç kontrol edilip 20 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yine uygulamalarda 3 kayıp şahıs bulundu, 12 işletme denetlendi, 5 şahsa ve 3 işyerine idari işlem yapıldı, 1 çalıntı araç, 2 çalıntı ve aranan motosiklet, 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA