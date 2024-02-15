Antalya'da 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi

Antalya'da 161 ekip 402 polisin katılımıyla 78 farklı noktada eşzamanlı 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada, 7 bin 771 şahıs sorgulandı, bin 365 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 161 ekip 402 personelle kentin 78 farklı noktasında eşzamanlı olarak 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi.

7 bin 771 şahsın sorgulandığı uygulamada, 53 aranan şahıs yakalandı, bin 365 araç kontrol edilip 20 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yine uygulamalarda 3 kayıp şahıs bulundu, 12 işletme denetlendi, 5 şahsa ve 3 işyerine idari işlem yapıldı, 1 çalıntı araç, 2 çalıntı ve aranan motosiklet, 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA