Husumetlileriyle karşılaşan genç bıçaklanarak yaralandı
Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Antalya'da husumetliler arasında çıkan tartışmada 1 kişi baş ve bacak bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay sonrası kaçan şahıs Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle yakalandı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, cadde üzerinde bulunan tramvay durağında beklemekte olan Samet K., daha önceden aralarında husumet bulunan S.A. ile karşılaştı. Samet K. ile tartışmaya başlayan S.A. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak gence saldırdı. Çıkan arbede de Samet K. baş ve bacak kısmından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Kısa sürede yakalandı

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık ekipleri yerde yaralı halde yatan Samet K.'yı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından kaçan S.A. ise Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

