Antalya'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavgada, 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kavgalı oldukları öğrenilen N.Y. ve Ö.G. isimli iki şahıs, Çaybaşı olarak bilinen noktada karşılaştı. İkili arasında çıkan ağız münakaşası kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada silahına sarılan N.Y. isimli şahıs, Ö.G.'ye silahla ateş ederek bacağından ve omuzundan yaraladı. Olayın yaşandığı noktada bulunan diğer şahıslar, ikiliyi ayırmak için araya girdi. Silahlı saldırganı etkisiz hale getiren başka bir şahıs, saldırganın elindeki silahı alıp Hacı Musa Çayı'na doğru fırlattı.

İki boş kovan ile bir fişek bulundu

Bu sırada yaşanan silahlı kavga, 112 Çağrı Merkezine bildirildi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.G. tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan N.Y., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, 2 boş kovan ile 1 adet dolu fişek bulundu. Polis ekipleri, çaya atıldığı iddia edilen silahı bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - ANTALYA