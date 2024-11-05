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Antalya'da Husumet Nedeniyle Tabancayla Vurma Olayı

Antalya'da Husumet Nedeniyle Tabancayla Vurma Olayı
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Kumluca'da bir kişi, husumetli olduğu iki kişiyi takipte olduğu sırada tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheli, olay sonrası polise teslim oldu ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflardan bir kişi, kendini takip eden iki kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheli, olay sonrası polise giderek teslim oldu.

Olay, Bağlık Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak üzerinde dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, tabancasıyla M. B. (22) ve İ. Y.'yi (20) bacaklarından vuran M. A. (24), polise giderek teslim oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

M. A., buradaki ifadesinde vurduğu iki kişi ile aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu, bu şahıslarla Kumluca halinde karşılaştıklarını ve şahısların araçlarla kendisini takip ettiklerini, kendi ikametinin bulunduğu sokağa geldiğinde ise kendini korumak amacıyla yanında bulunan tabanca ile 5-6 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan M. B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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