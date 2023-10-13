Antalya'da Husumet Nedeniyle Bıçaklı Saldırı

Antalya'da daha önce yaşanan bir konudan dolayı aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında B.K. tarafından bıçaklanan İbrahim U. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'da İbrahim U. (34), önceden aralarında husumet bulunan B.K. (33) tarafından bıçaklandı. Koltuk altı ve baldırından yaralanan İbrahim U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim U. ile daha önce yaşanan bir konudan dolayı aralarında husumet olan B.K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, İbrahim U. kaçmaya başladı. Cadde üzerinde bir iş yerine sığınan İbrahim U.'yu burada yakalayan B.K., tartışmayı burada sürdürdü. B.K. yanında taşıdığı bıçakla İbrahim U.'yu koltuk altı ve baldırından bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler B.K.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de yaralı İbrahim U.'ya ilk müdahalesini ambulansta yaptı. İbrahim U. müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)