Antalya'da Hurdacı ve Spotçulara Yönelik Denetim: 8 İş Yeri Kapatıldı

Antalya'da yapılan eş zamanlı denetimlerde 8 iş yeri kapatılırken, hırsızlıktan elde edilen suç eşyalarının satışıyla ilgili 1 kişi yakalandı ve 60 hurda araç sahibine ulaşıldı.

Antalya'da hurdacı ve spotçulara yönelik yılın ilk 7 ayında yapılan 16 eş zamanlı denetimde 8 iş yeri kapatıldı, aranan şahıs ve araçlar ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilgili kurumların katılımıyla hurdacı, spotçu ve telefon alım satımı yapan iş yerlerine yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Hırsızlıktan elde edilen suç eşyalarının bu iş yerlerine satıldığı değerlendirmesi üzerine yapılan çalışmalarda, il genelinde 2025 yılının ilk 7 ayında 16 eş zamanlı uygulama yapıldı.

Hurdacı ve spotçulara yönelik denetimlerde bin 305 kişi ve 525 araç sorgulandı. İlgili kurum görevlilerince 8 iş yeri faaliyetten men edildi, yüklü miktarda cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda aranan 1 kişi ile yoklama kaçağı 1 kişi yakalanırken, aranan 1 araç ele geçirildi. Ayrıca hurda vaziyetteki 60 araç sahiplerine ulaştırıldı ya da çekiciyle kaldırıldı. 14 araca idari para cezası uygulandı.

Telefon alım satımı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerde ise 90 iş yeri kontrol edildi, 350 kişi sorgulandı. İş yerlerindeki 117 telefon incelendi, ruhsatsız olduğu tespit edilen 3 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. - ANTALYA

