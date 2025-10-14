Antalya'da Hırsızlıktan 21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Antalya'da hırsızlıktan 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendiği İ.K.'ya Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan GBT sonucunda İ.K.'ın Antalya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hırsızlık suçundan 21 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri de tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA