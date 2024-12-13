Antalya'da Hırsızlıkla Elde Edilen Eşyalara Denetim

Hırsızlıktan elde edilen suç eşyalarının, ikinci el eşya alım-satımı yapan iş yerlerine para karşılığı satıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan denetimlerde 10 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da "mala karşı işlenen suçlar" kapsamında bahse konu suç eşyalarının ele geçirilmesi amacıyla, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde faaliyet gösteren 10 ayrı iş yerine; polis tarafından 10 ekip ve 38 personel ile ilgili kurum görevlileriyle beraber eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde 10 ayrı iş yerine ilgili kurum görevlilerince idari para cezası uygulandı. - ANTALYA