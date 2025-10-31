Antalya'da Hırsızlık Yapan Şüpheli JASAT Operasyonu ile Yakalandı

Antalya'da 10 farklı evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, JASAT operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında M.D. isimli şüphelinin farklı tarihlerde toplam 10 evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda mağdurların evlerinden çalındığı tespit edilen çok sayıda eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edilirken, şüpheli M.D. gözaltına alındı. - ANTALYA