Antalya'da Hırsızlık: Tüpçü Dükkanından Tüp Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Antalya'da Hırsızlık: Tüpçü Dükkanından Tüp Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasına Yakalandı
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Manavgat ilçesinde bir motosikletli, tüpçü dükkanının önünde bulunan 12 kilogramlık mutfak tüpünü alarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı, iş yeri sahibi suçu polise bildirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletli 1 kişi, tüpçü dükkanının önünde bulunan tüpü alarak gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün sabah saat 10.00 sıralarında Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Hüseyin Asar'a ait tüpçü dükkanının önüne, plakası bulunmayan mobilet ile kaldırımdan gelen kişi, mobileti dükkanın önüne park etti. Dükkan sahibinin içeride olduğu sırada mobileti park eden şahıs, tüpçü dükkanının önünde yığılı bulunan 12 kilogramlık mutfak tüpünün bir tanesi alarak hızla mobilete koyup olay yerinden hızla uzaklaştığı güvenlik kamerasına anbean yakalandı.

Hırsızlık olayının yaşandığı tüp bayisinin sahibi Hüseyin Aslan, "Dün saat 10.00 civarlarında bir müşteri ile ilgilenirken dışarda hafif bir tüp sesi duydum. Müşteri gittikten sonra baktığımda 1 tüpün eksik olduğunu fark ettim. Kameradan izleyince, motosikletle gelen kişinin sakin bir şekilde tüpü alarak hızla uzaklaştığını gördük. Plakasız bir motorla alıp gittiğini görünce polis ekiplerine haber verdik. Çocuklarda sosyal medyada görüntüleri paylaştı. Bu sabah da tüpü alan şahıs acelesi olduğunu ve kötü bir niyeti olmadığını parasını ödeyeceğini söyledi. Kendisine tüpü alırken sonra geleceğini söylese sorun olmayacağını söyledim. Emniyete gittiler, sabıkası yoksa şikayetten vazgeçmelerini söyledim, ama 7-8 suç kaydı olduğunu öğrendik. Sabıkası olunca tekrar yapabileceğini düşünerek davacı olduk. Cezasını çekmesini istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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