Antalya'da Hırsızlık Şüphelisi Spor Ayakkabı Çaldı

Antalya'da bir apartmana girip asansörle daireleri gezen hırsızlık şüphelisi, gözüne takılıp uzun süre baktığı spor ayakkabıyı alarak gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ayakkabının sahibi ayakkabıları getirmesi halinde polise şikayetçi olmayacağını söyledi.

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sırtında çantayla apartmana girip asansörle daireleri gezen kimliği belirsiz şüphelinin gözüne, bir dairenin kapısı önündeki spor ayakkabı takıldı. Bir müddet ayakkabıya bakan şüpheli, ardından gelip yeni olduğu gözlenen ayakkabıyı alarak sırt çantasına koydu.

O anlar apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, görüntüleri paylaşan vatandaş, ayakkabının getirilmesi halinde polise şikayetçi olmayacağını söyledi. - ANTALYA