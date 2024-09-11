Antalya'da Hırsızlık Olaylarının Şüphelileri Tutuklandı
Antalya'da meydana gelen 3 ayrı evden ve iş yerinden hırsızlık olayının şüphelileri A.Y. ve S.H isimli şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde bulunan çalıntı eşyalar müştekilere teslim edildi.
Antalya'da meydana gelen 3 ayrı "evden ve iş yerinden hırsızlık" olayının şüphelileri A.Y. ve S.H isimli şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, Muratpaşa ilçesinde meydana gelen 3 ayrı "evden ve iş yerinden hırsızlık" olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda; olay şüphelisi A.Y. ve S.H isimli şahıslar yakalandı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, iş yerinden çalınan 3 laptop ile evden çalınan hırsızlık konusu malzemeler ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi. - ANTALYA
Hırsızlık antalya 3-sayfa Güncel
Sıcak Gelişme:
Norveç, 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı.