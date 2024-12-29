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Antalya'da Hırsızlık Olayı Sonrası Ödeme Yapıldı

Antalya'da Hırsızlık Olayı Sonrası Ödeme Yapıldı
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Antalya'da bir marketten alkol, peynir, sucuk ve barbunya pilaki alarak ayrılan iki kişiden biri, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası markete gelerek ürünlerin parasını ödedi. İşletme sahibi Hülya Duran, kişilerin pişman olduklarını ve durumu tatlıya bağladıklarını söyledi.

Antalya'da girdikleri marketten alkol, peynir, sucuk ve barbunya pilaki alarak alarak ayrılan şahıslardan birisi görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine işletmeye gelerek aldıkları ürünlerin parasını ödedi. İşletme sahibi Hülya Duran, "Bir tanesi geldi özür diledi ve ödemeyi yaptı. Burada bir yanlışı düzelttik. Bu güzel bir şey. Çok pişman ve mahcuplardı" dedi.

21 Aralık tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda işletmeye normal müşteri gibi gelen iki kişi bir süre reyonlara baktıktan sonra alkol alacaklarını belirterek kasada bulunan Hülya Duran isimli işletme sahibi ile sohbet etmeye başladı. Kimliği belirsiz şahıslardan birisi Hülya Duran'dan fiyatlar ile ilgili bilgi alırken, diğeri market içerisinde dolaşmaya başladı. Alkol çeşitlerinin bulunduğu dolaba gelen kimliği belirsiz erkek şahıs eline aldığı alkol şişesi ile reyonları gezmeye başladı. Bir süre sonra kameranın kısmen gördüğü bir noktaya gelen şahıs elindeki alkol şişesini büyük bir ustalıkla saklayarak bir süre sonra marketten çıkmıştı.

Görüntüler yayılınca markete geri gelerek ödemesini yaptı

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen işletme sahibi Hülya Duran, şahısların alkol ile birlikte sucuk, barbunya pilaki ve peynir de aldıklarını fark etti. Sosyal medyada yayılan kamera görüntüleri izleyenlere, "Çilingir sofrasını bedavaya getirmişler" dedirtmişti. Şahsın alkol şişesini büyük bir ustalıkla gizlediği anların çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından görüntüleri izleyen şahıslardan birisi dün olayın yaşandığı markete gelerek alınan ürünlerin ödemesini yaptı.

"Pişman ve mahcuplardı, bir yanlış düzeltildi"

İşletme sahibi Hülya Duran, şahıslardan birinin markete gelerek olayı sosyal medyada gördüklerini ve o sırada alkollü olduklarını arkadaşının alkol şişesini aldığından haber olmadığını belirterek özür dilediğini söyledi. Duran, "Dün şahıslar sosyal medyada gördüklerini söylediler, bir tanesi geldi özür diledi ve ödemeyi yaptı. Sarhoş olduklarını olayı hatırlamadıklarını, sosyal medyada gördükten sonra dikkatlerini çektiğini söylediler. Biz de şikayetimizi geri çektik, arkadaşlara teşekkür ettik. Pişman olduklarını söylediler, olayı tatlıya bağladık. Doğru olan yanlışı düzeltebilmek, biz burada bir yanlışı düzelttik. Bu güzel bir şey, Çok pişman ve mahcuplardı. Bir daha bu kadar içmeyeceklerine dair söz verdiler. İlk defa böyle bir şey olduğunu ve tekrarının yaşanmayacağını söylediler. Ayrıca sucuktan zehirlenmemişler, bunu çok soran olmuştu" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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