Antalya'da Hırsızlık Olayı: 16 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 50 bin TL bulunan çantayı çalan 16 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Çiftçi, evinin önünde park halindeki 07 GJM 28 plakalı otomobilin camının kırıldığını ve araçtaki içinde 50 bin TL bulunan çantasının çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, çevrede bulunan 9 iş yerinin toplam 24 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki A.E.S. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan A.E.S.'nin çaldığı çanta ve içerisindeki 50 bin TL, gizlediği metruk binanın bahçesinde bulundu. Gözaltına alınan çocuk, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA