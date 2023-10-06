Antalya'da hırsızdan "seç, beğen, al" motosiklet hırsızlığı

Antalya'da gece saatlerinde bir sitenin bahçesinde bulunan motosikletlerin yanına gelen hırsız, hangi motosikleti çalacağına karar veremedi.

Antalya'da gece saatlerinde bir sitenin bahçesinde bulunan motosikletlerin yanına gelen hırsız, hangi motosikleti çalacağına karar veremedi. Hırsız bir süre motosikletler üzerinde "seç, beğen, al" taktiği yaparak bir motosikleti alıp olay yerinden alıp uzaklaştı.

Olay, 2 Ekim günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; site bahçesine izinsiz giren şortlu ve kasklı hırsız, önce site bahçesinde bir süre etrafı gözetledi. Kimsenin olmadığının farkına varan şahıs, ardından motosikletlerin park edildiği alana yöneldi. Karşısında bir anda 4 tane motosiklet gören şahıs hangisini çalacağına karar vermekte zorlandı. Zaman zaman yakalanacağı korkusuyla daire pencerelerine doğru bakan hırsız, gözüne kestirdiği maddi değeri yaklaşık 60 bin TL olan 07 MZH 45 plakalı motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştı.

"Motosiklet benim elim ayağımdı"

Sabah uyandığında işe gitmek için site bahçesine inen Mehmet Öz (55), site bahçesinde motosikletini göremeyince büyük üzüntü yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden motosikletinin çalındığını gören Öz, polis karakoluna giderek hırsızın yakalanarak motosikletin bulunması için şikayetçi oldu. Motorunu işe gelip giderken kullandığını belirten Öz, "Motosiklet benim elim ayağımdı. Allah rızası için görenler polise bilgi versin. Pazartesi sabah saatlerinde çalındı. Orada 4 tane motosiklet vardı, benimkini alınıyor" dedi.

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA