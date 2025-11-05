Haberler

Antalya'da Hırsız Restorana Girdi, Para ve Motosikleti Çaldı

Antalya'da Hırsız Restorana Girdi, Para ve Motosikleti Çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restoran, sabah saatlerinde hırsızlık olayına maruz kaldı. Güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak kasadan yaklaşık 2 bin lirayı ve iş yerindeki motosikleti çalan hırsızın kimliği henüz belirlenemedi. İşletme sahibi, emniyet güçlerinin hırsızı yakalayacağına inanıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir restorana giren hırsız, güvenlik kameralarının elektriğini kestikten sonra kasadaki parayı ve iş yerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken işletme sahibi Necmi Özel "Emniyet güçlerimizin bu şahsı en kısa zamanda bulacağına inanıyorum" dedi.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle, Çınaraltı Meydanı'nda bulunan Necmi Özel'e ait restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.40 sıralarında iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra kapıyı zorlayarak içeri girdi. Güvenlik kameralarının enerjisini kesen şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 2 bin lirayı alarak dükkan içerisinde bulunan motosikletiyle birlikte kaçtı. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Necmi Özel, kasadaki paranın ve motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızın, içeri girdikten sonra kasayı boşaltıp motosikletle uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

"Yaklaşık 2 bin lira para ve motosikletimiz çalınmış"

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Necmi Özel, "Sabah geldiğimizde motosikletin olmadığını gördük. Kameraları izleyince bir kişinin kapıyı zorlayarak içeri girdiğini fark ettik. Yaklaşık 2 bin lira para ve motosikletimiz çalınmış. Emniyet güçlerimizin en kısa zamanda bulacağına inanıyorum" dedi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncudan ilk paylaşım
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor

Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu

Kim Kardashian'a soğuk duş: Yerden yere vurdular
Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm

Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda Güler krizi: Onu neden orada oynattın?

Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda krizi: Onu neden orada oynattın?
Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü

Ali Koç'un evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.