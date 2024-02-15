Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Uygulamalarında 13 Bin 953 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da polisin son 1 haftada helikopter ve dron destekli gerçekleştirdiği trafik uygulamalarında 13 bin 953 araç ve sürücüsüne para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da son 1 haftada helikopter ve dron destekli trafik denetlemesi gerçekleştirdi. Uygulamalarda; yük taşıyan araçlar, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan sürücüler, alkol ve uyuşturucu, emniyet kemeri, motosikletler, okul servis araçları denetlendi. Toplamda 53 bin 286 araç ve sürücüsünün denetlendiği uygulamalarda 13 bin 953 araç ve sürücüsüne para cezası kesildi. - ANTALYA