Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimlerinde 26 Bin 354 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da son iki haftada helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 26 bin 354 araç ve sürücüye trafik cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen 2 haftalık denetimlerde toplamda 82 bin 686 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymayan toplam 26 bin 354 araç ve sürücüye idari para cezası uyguladı.

Ekipler ayrıca 7 bin 836 kişiye trafik bilgilendirme eğitimi verdi. - ANTALYA