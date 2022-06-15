Antalya'da havadan trafik denetiminde 513 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da polisin helikopter ve dronlu trafik denetiminde 513 sürücüye cezai işlem uygulanırken, bin 130 kişiye de eğitim verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Antalya Karayolları üzerinde 7-13 Haziran tarihleri arasında havadan ve özel denetimler yapıldı.

Ekiplerin helikopter ve dron denetiminde 513 sürücüye, yük taşıyan araçlar denetiminde 183 sürücüye, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetiminde 55 sürücüye, traktör ve tarım işçileri taşımacılığı denetiminde 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 175 araç sürücüsü, 955 yolcu olmak üzere toplam bin 130 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa