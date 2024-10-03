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Antalya'da Havadan Denetim: 38 Sürücüye Cezalar Kesildi

Antalya'da Havadan Denetim: 38 Sürücüye Cezalar Kesildi
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Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan denetimlerde 137 araç kontrol edildi ve 38 sürücüye toplamda 49 bin 958 TL ceza verildi. Denetim, kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Antalya'da il merkezi ve ilçelerinde havadan Cayrokopter ile denetim gerçekleştirildi. 137 aracın kontrol edildiği denetimlerde 38 sürücüye 49 bin 958 TL para cezası kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan özel denetim kapsamında, meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla kent merkezi ve ilçelerinde havadan Cayrokopter ile denetim yapıldı.

137 araç kontrol edildiği denetimlerde emniyet kemeri takmayan 14, telefon ile görüşme yapan 15, kask takmayan 7 ve tehlikeli araç kullanan 2 sürücü olmak üzere 38 sürücüye 49 bin 958 TL paaraa cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa antalya trafik

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