Antalya'da Havadan Denetim: 38 Sürücüye Cezalar Kesildi

Antalya'da il merkezi ve ilçelerinde havadan Cayrokopter ile denetim gerçekleştirildi. 137 aracın kontrol edildiği denetimlerde 38 sürücüye 49 bin 958 TL para cezası kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan özel denetim kapsamında, meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla kent merkezi ve ilçelerinde havadan Cayrokopter ile denetim yapıldı.

137 araç kontrol edildiği denetimlerde emniyet kemeri takmayan 14, telefon ile görüşme yapan 15, kask takmayan 7 ve tehlikeli araç kullanan 2 sürücü olmak üzere 38 sürücüye 49 bin 958 TL paaraa cezası kesildi. - ANTALYA