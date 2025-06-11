Antalya'da Haraç İsteyen Şahıslar İş Yerini Kurşunladı

Antalya'da Haraç İsteyen Şahıslar İş Yerini Kurşunladı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir işyerinden haraç isteyen kimliği belirsiz iki şahıs, olumsuz yanıt alınca iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmadı ancak maddi hasar oluştu.

Antalya'da bir süredir işyeri sahibinden haraç isteyen kimliği belirsiz 2 şahıs son gelişlerinde de olumsuz yanıt alınca iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Ş.Ö.'ye ait bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 şahıs iş yeri sahibi Mehmet Ş. Ö.'den 3 milyon TL haraç istedi. Bir süredir işletmeye gelerek haraç istedikleri öğrenilen 2 şahıs Mehmet Ş.Ö.'den olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrıldı. Bir süre iş yerinin yakınlarında bekleyen ve uygun bir anı bekleyen şahıslar yaklaşık 1 saat sonra plakasız motosikletle tekrar gelerek iş yerine kurşun yağdırdı.

Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı

Kimliği belirsiz şahısların silahından çıkan kurşunlar işyerinin camına ve o sırada yol üzerinde park halinde bulunan S.S.'ye ait araca isabet etti. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken olayda yaralanan olmadı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve kısım ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, işyerine ait güvenlik kameralarına inceleyen ekipler kimliği belirsiz şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Öte yandan şahısların sokak girişinde beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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