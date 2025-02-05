Antalya'da Haraç Çetesi Minibüsleri Kundakladı: 5 Tutuklama

Antalya'da haraç alamadıkları kişinin minibüslerini yakan silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Araçların kundaklanma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan ve yurt dışında firari olan Z.A.'nın liderliğindeki 'Çirkinler' isimli silahlı suç örgütünün, tehditle haraca bağlamak istedikleri vatandaşa ait 2 minibüsü kundakladıklarını tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör, 5 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin minibüsleri kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA