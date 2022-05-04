Antalya'da hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Haberler

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Antalya'da hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuvalı Mahallesi'nde yaptıkları devriye kontrollerinde hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan K.G.'yı yakaladı. İşlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Finike, 3. Sayfa, Haberler

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