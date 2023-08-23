Antalya'da hapis cezası ile aranan 8 şahıs yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde hapis cezası ile aranan 8 şahıs yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; çok sayıda şahıs yakalandı.

Çalışmalarda "hırsızlık ve hükümlünün kaçması" suçlarından toplam 21 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, "hükümlünün kaçması, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak" suçlarından 17 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" sucundan 15 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı.

Ayrıca yakalananlar arasında "resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs,"5607 sayılı kanununa muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 9 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, "tehdit, hakaret, mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs da yer aldı.

Yakalanan 8 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA