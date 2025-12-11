Antalya Limanı'nda uluslararası salgın tatbikatı

Antalya'da uluslararası giriş noktalarında halk sağlığı acil durumlarına karşı hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla Antalya Limanı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından geniş katılımlı bir "Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Antalya'da uluslararası giriş noktalarında halk sağlığı acil durumlarına karşı hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla Antalya Limanı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından geniş katılımlı bir "Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat, Antalya Limanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu'nun onayladığı senaryo çerçevesinde yapıldı.

MERS-COV şüphesi üzerine acil durum planı aktif hale getirildi

Senaryoya göre, dünyada özellikle Arap Yarımadası'nda görülen ağır solunum yolu hastalığı ve böbrek yetmezliğiyle seyredebilen MERS-CoV enfeksiyonunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeniden rapor edildiği belirtildi. Bu kapsamda bölgede seyreden "XXX" adlı yük gemisi, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti bulunan bir Türk mürettebat ve gemi ambarında tespit edilen iki kaçak yolcu bulunduğunun bildirilmesi üzerine riskli olarak değerlendirildi. Geminin kalkış limanı, epidemiyolojik risk durumu ve hastanın semptomları birlikte analiz edilerek olay "uluslararası yayılım gösterebilecek halk sağlığı acil durumu" olarak sınıflandırıldı ve Antalya Limanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı (HSADP) aktive edildi.

Mürettebat ve kaçak yolcular referans hastaneye sevk edildi

Tatbikat kapsamında limanda görevli tüm birimler harekete geçirilirken, hasta mürettebat bulaşıcı hastalıklara uygun ekipmanla donatılmış 112 ambulansı tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gemide bulunan kaçak yolcular da muayene, tetkik ve işlemler için aynı hastaneye yönlendirildi. Senaryo doğrultusunda gerçekleştirilen tüm adımlar, kurumlar arası iletişim, iş birliği ve müdahale kapasitesinin ölçülmesi amacıyla uygulandı.

Tatbikata geniş katılım

Tatbikata, Antalya Limanı Mülki İdare Amirliği, Antalya Liman Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Antalya Liman Başkanlığı, Antalya Sahil Sağlık Denetleme Merkez, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş, Antalya Emniyeti Deniz Polisi ve Trafik Şube, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Göç İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü birimleri, 112 ve UMKE, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AFAD kurumları katılım sağladı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı ve kurumların acil durum kapasitesinin değerlendirildiği bildirildi. - ANTALYA