Antalya'da hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kazada kontrolden çıkan kamyonun çarptığı beton elektrik direği devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza Kahyalar Mahallesi Gazipaşa-Alanya sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Emre G. idaresindeki 07 YLU 33 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Abdurrahman Ç. idaresindeki 07 UG 608 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kontrolden çıkan kamyonun çarptığı beton elektrik direği devrildi. Araç sürücüleri korkunç kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kazanın ardından sürücülerin anlaşarak, kendi aralarında tutanak tuttukları öğrenildi. - ANTALYA