Antalya'da Hafif Ticari Araçların Kafa Kafaya Çarpışması: 4 Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol çalışması nedeniyle şerit ihlali yapan hafif ticari araçların çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da hafif ticari araçlar kafa kafaya böyle çarpıştı: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda, şerit ihlali yapan hafif ticari araç ile başka bir ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.45 sıralarında Kahyalar Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, Yusuf T. idaresindeki 07 NNY 99 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda, şerit ihlali yapıp, karşı yönden gelen Ali O.'nun kullandığı 07 AVB 047 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Yusuf T. ve Ali O. ile birlikte Mustafa O. ve Deniz Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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